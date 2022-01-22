В РПЦ заявили об отсутствии препятствий для признания подлинности останков Николая II

В Русской православной церкви заявили, что проведенное следствие не оставило сомнений в подлинности найденных под Екатеринбургом останков императора Николая II, его семьи и приближенных. Об этом заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24» (ВГТРК).

«На мой взгляд, ничего сегодня не мешает признанию подлинности «екатеринбургских останков», но для того, чтобы они были признаны подлинными, нужно соборное решение Церкви», — сказал архиерей.

По его словам, решение о подлинности останков должен сделать Архиерейский собор, который запланировано провести в мае 2022 года.

«Если мы признаем «екатеринбургские останки» останками царской семьи, значит это святые мощи, значит им должно воздаваться соответствующее поклонение», — сказал митрополит.

В случае признания останков будет принято решение о том, как они будут представлены перед верующими: в открытом доступе или под спудом — плитой.

В декабре прошлого года сообщалось, что скандально известный бизнесмен Василий Бойко-Великий, который не верит в подлинность обнаруженных на Старой Коптяковской дороге останков семьи последнего российского императора Николая II, организовал там незаконные раскопки.