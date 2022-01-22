Врач назвал почти 100-процентный способ определить «омикрон»

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал о симптомах, характерных при заражении «омикрон»-штаммом коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Может быть один насморк — и у тебя уже «омикрон», но может быть и комплекс симптомов. Если сразу у человека появляется и насморк, и головная боль, и боль в горле, осиплость и расстройства стула, то это почти 100% будет «омикрон», в данный период, в момент роста заболеваемости», — заявил специалист.

Также он отметил, что «омикрон» сопровождается различными симптомами: недомоганием, нарушением сна, температурой, болями в животе и реакциями со стороны желудочно-кишечного тракта.

«Совершенно много разнообразных клинических проявлений, не специфических», — добавил инфекционист.

Ранее дерматолог рассказала о влиянии «омикрона» на кожу.

Также сообщалось, что «омикрон» имеет более 50 мутаций по сравнению с «уханьским» вирусом.