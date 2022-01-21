Полиция проверит инцидент с нападением на журналистов «Новой газеты» в сургутской больнице

Полиция начала проверку информации о нападении на журналистов «Новой газеты» в Сургутской клинической травматологической больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по ХМАО.

В издании утверждают, что заместитель главврача Андрей Матвеев напал на журналистов «Новой газеты» Изольду Дробину и Ардена Аркмана, когда они пришли готовить материал о случаях самоубийствах среди медперсонала в больнице.

Сообщается, что Матвеев напал на журналистов, когда его попросили дать комментарий по этой теме. Он повалил Аркмана на землю и попытался разбить камеру.

Главврач больницы Дмитрий Гарайс заявил Telegram-каналу «Подъём», что сотрудники издания не согласовали видеосъемку с руководством. По его словам, медучреждение планирует подать встречный иск к газете.

«Незаконно проникли на территорию больницы. Вели себя провокационно, пытались вести видеосъёмку в том месте, где это делать нельзя, не согласовав ни с руководством больницы, ни попросив сопровождения медицинским работником», — рассказал главврач.

Он заявил, что Матвеев хотел «вежливо проводить» журналистов, но они его спровоцировали.

Ранее сообщалось, что в Гаити убили двух журналистов после интервью с главарем банды.