Диетолог перечислила продукты, укрепляющие иммунитет в условиях «омикрона»

Диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала Агентству городских новостей «Москва», что жиры животного происхождения могут помочь укрепить иммунитет в период распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

«Можно съедать кусочек сала в первой половине дня. Насыщенные жиры из состава сала, также масла гхи и других источников животного происхождения крайне необходимы в такой период», — отметила Королева.

Она объяснила, что в составе альвеолярного аппарата легочной ткани есть сурфактант, на 90% состоящий из насыщенных жиров. Такая смесь веществ влияет на газообмен и насыщение организма кислородом.

«Липидная мантия каждой клетки, то есть ее клеточная мембрана, в состав которой тоже входят насыщенные жиры, поддержит клеточный иммунитет, что не позволит вирусу реплицировать и быстро распространяться», — пояснила диетолог.

По ее словам, вирусы и бактерии «теряют свою активность» в щелочной среде. В составе животных и растительных масел присутствуют витамин А, витамин Е и Омега-3. Также стоит обратить внимание на настоящий рыбий жир (столовая ложка в день), витамин D3 (суточная доза) и квашеную капусту (большое количество пробиотиков и витамина С).

«Масла содержат витамин А (стимулирует выработку клеток-киллеров, убивающих бактерии и вирусы) и витамин Е — мощный антиоксидант, которых много не только в маслах, но и в составе орехов, авокадо, яичном желтке, а также в цельнозерновых. А вот Омега-3 в составе рыбы северных морей с их противовоспалительным действием дополнительно помогут поддержать иммунитет», — подытожила Королева.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что протекание болезни при «омикрон»-штамме коронавируса проходит легче для взрослых, чем при предыдущих штаммах.