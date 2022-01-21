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В Москве в пятницу ожидается до -6°С и гололедица

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Синоптики спрогнозировали, что в Москве в пятницу, 21 января, температура опустится до -6°С. В столице будет облачно, временами осадки. Ожидается снег и гололедица, следует из данных Гидрометцентра России.

По данным метеорологов, температура воздуха днем будет колебаться в пределах -6...-4°С. Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать -7...-6°С. Ожидается юго-восточный и восточный ветер со скоростью 3-8 м/c.

Атмосферное давление днем составит 735 мм рт. ст., а ночью — 736 мм рт. ст.

Накануне россиян предупредили об аномальном потеплении. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что сильнее всего потеплеет в Сибири — там норма будет превышена на 8-16 градусов. В Туруханском крае, например, столбики термометров не опустятся ниже -24°C — «это очень теплая погода».

Ранее синоптики также предупредили, что половина январской нормы осадков выпадет в Москве на этой неделе.

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