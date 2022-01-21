Родителям несовершеннолетних пациентов упростят доступ в реанимации

В России планируется упростить допуск родителей больных детей в отделения реанимации. С такой инициативой выступил фонд «Детский паллиатив», один из участников проекта «Открытая реанимация». По информации «Известий», пилотный проект уже был проведен в стране.

В больницах восьми регионов страны в период с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года облегчили доступ родителей в отделения реанимации, где находились их дети. В проект вошли: Приморский и Хабаровский края, Удмуртия, Карелия, Татарстан, Тамбовская, Тюменская и Калининградская области.

Параллельно проводилось исследование, как пребывание родителей влияет на состояние детей в реанимации, врачей и работу медицинских учреждений.

57,1% медиков положительно оценили помощь семьи в реанимации. Среди них 42,2 % заявили о «хорошем» уходе родителей за пациентами, 14,9% работников больницы предложили поставить взрослым «отлично».

Родители помогали персоналу в проведении санитарно-гигиенических процедур и в кормлении детей. Также родители следили за работой оборудования, которое было подключено к пациенту.