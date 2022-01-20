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Названо растение, помогающее снизить кровяное давление

Daily Express: употребление тимьяна помогает снизить давление

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Антиоксидантные свойства тимьяна помогают снизить кровяное давление. Об этом пишет газета Daily Express.

Исследования показали, что у грызунов тимьян может снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.

«Систолическое артериальное давление является показателем давления крови на стенки артерий, когда сердце бьется. Он считается наиболее важным из двух показаний, поскольку дает более четкое представление о риске сердечно-сосудистых заболеваний», — отмечается в публикации.

Употребление растения привело также к снижению сосудистого сопротивления у крыс с гипертонией.

Диетолог Татьяна Дик посоветовала россиянам включить в свой рацион тимьян, орегано, корицу, шалфей и куркуму. По ее словам, они содержат антиоксиданты, которые оказывают противораковое действие. Кроме того, корица также обладает способностью понижать уровень сахара в крови и уменьшать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а куркума способствует похудению и улучшает работу мозга, отметила диетолог. В свою очередь, шалфей помогает при нарушении пищеварения, орегано положительным образом влияет на работу ЖКТ, а тимьян помогает при простудных заболеваниях.

В пандемию россияне стали чаще жаловаться на проблемы с сердцем, заявил кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Юрий Серебрянский. На это повлияли возросший уровень стресса и магнитные колебания. На этом фоне заметно «помолодели» инфаркты и инсульты. Как сохранить сердце здоровым, вовремя распознать заболевания и снизить уровень стресса, — в материале «Газеты.Ru».

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