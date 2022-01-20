Россиянам объяснили опасность противовирусных препаратов при COVID-19

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Терапевт Чернышова: прием противовирусных при COVID-19 даст дополнительную нагрузку на организм

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что применение противовирусных препаратов без назначения врача в период заболевания COVID-19 может не только не иметь положительного результата, но и дать дополнительную нагрузку на организм. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Терапевт отметила, что решение о назначении противовирусных лекарств должен принимать специалист.

— У многих таких препаратов эффективность не доказана. И неизвестно, есть ли смысл их вообще
применять. Против гриппа совершенно четко есть препараты, которые можно в первые 48 часов принимать. А насчет коронавируса — все остается на усмотрение врача. В любом случае это только при начале заболевания эффективно. Но я бы не рекомендовала никому начинать прием противовирусных препаратов, не посоветовавшись с доктором, — рассказала Чернышова.

Она отметила, что даже качественные противовирусные могут не сработать, если принимать их без консультации с врачом.

По словам Чернышовой, действие противовирусных будет только отвлекать организм на их нейтрализацию и взаимодействие с ними вместо того, чтобы направить энергию на выздоровление.

Ранее главный внештатный специалист общей врачебной практики Виктор Фомин заявил, что при заболевании штаммом коронавируса «омикрон» следует не откладывать лечение.

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