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В Минздраве заявили, что передали все данные по «Спутнику V» в ВОЗ

Мурашко: все данные по «Спутнику V» переданы в ВОЗ, визит инспекторов ожидается в феврале

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Global Look Press

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что Россия передала Всемирной организации здравоохранения все данные по вакцине «Спутник V». Визит экспертов для инспекции производственных площадок ожидается в феврале. Об этом сообщает ТАСС.

«Вся информация в ВОЗ передана, досье было сформировано, мы ожидаем от них решения, визит ожидаем в первом квартале, в феврале», — рассказал Мурашко.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения ожидает в конце текущего месяца получить из России дополнительную информацию по вакцине «Спутник V» в рамках процедуры рассмотрения запроса на ее включение в список препаратов для экстренного применения.

В организации подчеркнули, что представители ВОЗ и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в конце ноября провели встречу, в ходе которой стороны обсудили вопрос о «необходимости дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцин». В результате этой встречи большая часть данных была представлена в конце декабря 2021 года и в январе ожидается предоставление итоговых сведений.

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