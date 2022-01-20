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Ворон в США начнут отпугивать с помощью лазера

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Depositphotos

В США уличных ворон планируют отпугивать лазером, сообщает издание Complex. По словам властей, метод эффективный, но не все разделяют эту точку зрения.

Власти калифорнийского города Саннивейл провели последние несколько лет, пытаясь решить проблему с воронами, захватившими улицы. По словам мэра Ларри Кляйна, в основном птицы обитают на центральной площади города, где едят отходы, пачкают тротуары и кидаются на людей.

«Птицы начинают прилетать, когда садится солнце», — добавил мэр.

По словам Кляйна, властям, кажется, удалось найти решение проблемы. Специально обученные люди будут направлять лазеры на птиц и использовать колонки со звуками терпящих бедствие ворон — это должно посеять у пернатых панику, заставив их улететь подальше. Однако у данного метода нашлись противники.

Некоторые специалисты считают, что использование лазеров может ослепить птиц, нанести вред другим животным и самим жителям Саннивейла.

Ранее ученые выяснили, что вороны охраняют созданные ими ценные инструменты.

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