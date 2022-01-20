В Тюмени началась эвакуация школ из-за сообщений о «минировании»

В школах Тюмени осуществляется эвакуация из-за сообщений о «минировании». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр властей региона.

«В связи с возникновением 20 января внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в г. Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы», — уточнили в информцентре.

Сейчас поясняется, что до конца четверга все здания школ планируют осмотреть оперативные ведомства.

Волна сообщений о минированиях школ уже несколько дней идет по всей стране. Ранее 151 школу из 163 и несколько вузов Екатеринбурга эвакуировали из-за угрозы взрыва. 19 января в Красноярске из-за угрозы взрыва эвакуировали и детские сады.

Также в Госдуме задумались об ужесточении наказания за «минирования».

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро и многие другие объекты.