Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Иммунолог рассказал, кто лучше всего защищен от «омикрона» 12:10
МИД обвинил Запад в подготовке провокаций против Украины 12:09
Илон Маск пообещал не допустить восстания машин 12:03
Козловский рассказал, что написал бы дочери в «письме в будущее» 12:03
В Британии призвали научиться жить с коронавирусом, который «может... 12:02
Тарасова назвала справедливым непопадание Семененко на ОИ-2022 11:57
В Красноярске ученицу с инвалидностью оставили в классе во время эвакуации 11:52
На Украине заявили о готовности к любым сценариям на границе с РФ 11:49
Artik выдал тему первого сингла с новой солисткой в плейлисте... 11:47
ФФККР объявила состав сборной России по фигурному катанию на ОИ-2022 11:46

В Тюмени началась эвакуация школ из-за сообщений о «минировании»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

В школах Тюмени осуществляется эвакуация из-за сообщений о «минировании». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационный центр властей региона.

«В связи с возникновением 20 января внештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в г. Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы», — уточнили в информцентре.

Сейчас поясняется, что до конца четверга все здания школ планируют осмотреть оперативные ведомства.

Волна сообщений о минированиях школ уже несколько дней идет по всей стране. Ранее 151 школу из 163 и несколько вузов Екатеринбурга эвакуировали из-за угрозы взрыва. 19 января в Красноярске из-за угрозы взрыва эвакуировали и детские сады.

Также в Госдуме задумались об ужесточении наказания за «минирования».

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро и многие другие объекты.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть