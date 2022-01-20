Снег и до -4°C ожидается в Москве

Облачная погода с прояснениями, небольшой снег, и гололедица ожидается в Москве в четверг, 20 января, следует из данных Гидрометцентра России.

Днем в столице от -2°C до -6°C, ночью температура воздуха снизится до -7°C. Облачно, возможны небольшие осадки в виде мокрого снега. Местами гололед. Ветер влажный южный со скоростью 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. В ночь на 21 января также возможны порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба, с наступлением ночи давление немного снизится.

В области ожидается температура в диапазоне от -2°C до -7°C, ночью похолодает до -9°C.

Накануне россиян предупредили об аномальном потеплении. Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что сильнее всего потеплеет в Сибири — там норма будет превышена на 8-16 градусов. В Туруханском крае, например, столбики термометров не опустятся ниже -24°C — «это очень теплая погода».

Ранее синоптики также предупредили, что половина январской нормы осадков выпадет в Москве на этой неделе.