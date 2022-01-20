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Японские врачи рассказали, как протекает COVID-19 у курильщиков

NHK: курильщики в два раза чаще болеют COVID-19 в тяжелой форме

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Jae C. Hong/AP

Телеканал NHK сообщил со ссылкой на японский Национальный исследовательский центр международного здравоохранения, что курение повышает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции примерно в два раза.

Такие результаты показало исследование, в котором анализировались данные 17,6 тыс. зараженных SARS-CoV-2 в возрасте от 20 до 80 лет, которые были госпитализированы до февраля прошлого года. Оказалось, что мужчин, которые долгое время курили, приходилось в 1,51 раза чаще подключать к аппарату ИВЛ, чем равнодушных к табаку пациентов. У женщин этот показатель был превышен в 1,94 раза.

Исследователи объяснили это хроническими заболеваниями легких и сердца, которыми страдают курильщики.

Ранее аналогичные данные опубликовал Роспотребнадзор. По данным ведомства, курение ухудшает работу легких, поэтому организму курильщика труднее бороться с вирусом.

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