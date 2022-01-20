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Зеленский заявил, что угроза ввода санкций провоцирует Москву на эскалацию

«Аксиос»: Зеленский призвал США ввести санкции против «Северного потока — 2» сейчас

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Sergiy Dolzhenko/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил посетившим Киев американским сенаторам, что ввод антироссийских санкций после гипотетического вторжения России не имеет смысла. Об этом сообщает портал «Аксиос» со ссылкой на источник близкий к Зеленскому.

«Президент [Украины] очень четко сказал: санкции в отношении «Северного потока — 2» должны быть введены сейчас. Любые условные меры против «Северного потока — 2» и другие санкции не помогут», — сказал собеседник издания.

По его словам, Зеленский подчеркнул, что Москва либо воспримет нейтрально угрозу санкциями, либо она подстегнет ее к эскалации напряженности на российско-украинской границе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что имеют в виду американские власти, когда говорят возможном нападении России. Любое пересечение российскими военными украинской границы будет расценено Вашингтоном как вторжение.

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Отношения России и США
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