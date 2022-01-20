Зеленский заявил, что угроза ввода санкций провоцирует Москву на эскалацию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил посетившим Киев американским сенаторам, что ввод антироссийских санкций после гипотетического вторжения России не имеет смысла. Об этом сообщает портал «Аксиос» со ссылкой на источник близкий к Зеленскому.

«Президент [Украины] очень четко сказал: санкции в отношении «Северного потока — 2» должны быть введены сейчас. Любые условные меры против «Северного потока — 2» и другие санкции не помогут», — сказал собеседник издания.

По его словам, Зеленский подчеркнул, что Москва либо воспримет нейтрально угрозу санкциями, либо она подстегнет ее к эскалации напряженности на российско-украинской границе.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что имеют в виду американские власти, когда говорят возможном нападении России. Любое пересечение российскими военными украинской границы будет расценено Вашингтоном как вторжение.