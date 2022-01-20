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Россияне заинтересовались выращиванием овощей дома на фоне роста цен

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В онлайн-магазине AliExpress Россия зафиксировали повышение спроса на приспособления для выращивания овощей в домашних условия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу российского отделения AliExpress.

«Аналитики AliExpress Россия отметили рост спроса на товары для домашнего садоводства от российских продавцов. Для этого они проанализировали тенденции покупок за четвертый квартал 2021 года. Эксперты объяснили интерес к таким товарам двумя причинами — поиском новых хобби и желанием сократить траты на продукты», — рассказали в пресс-службе.

В AliExpress отметили, что больше всего (в 17,5 раза) выросли продажи удобрений — особенно стимуляторов роста и питания, а также универсальных жидких подкормок для комнатных растений.

Кроме того, в 12,4 раза вырос спрос на товары для ухода за растениями. В этой категории товаров самыми продаваемыми оказались кистедержатели для томатов, опоры и пластиковые зажимы.

Ранее пять крупнейших российских производителей кондитерских изделий предупредили торговые сети о росте цен на продукцию.

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