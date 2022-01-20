Неизвестные обстреляли школьный автобус в США, есть погибшие

В американском городе Питтсбург неизвестные обстреляли школьный автобус. Об этом городская полиция сообщила в Twitter.

Отмечается, что во время происшествия в автобусе находились только ученик и водитель. Пострадавший, 15-летний подросток, был госпитализирован в критическом состоянии. Позже он скончался в больнице.

«У него было по меньшей мере одно огнестрельное ранение в грудь. Он был застрелен... пока сидел в школьном автобусе. Медики доставили его в больницу в критическом состоянии. Больше никто не пострадал», — сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранители разыскивают как минимум двоих подозреваемых.

После обстрела автобуса школа временно была закрыта, сейчас учреждение работает вновь. Полиция проводит осмотр места происшествия. Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что рейсовый автобус обстреляли в районе остановки общественного транспорта во Владивостоке, пострадал один из пассажиров.