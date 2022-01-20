Медик предупредил, что заражение омикроном не защитит от других штаммов коронавируса

То, что заражение омикрон-штаммом коронавируса даст защиту от всех последующих вариантов COVID-19, является заблуждением. Такую точку зрения выразил хирург-отоларинголог из Мельбурна Эрик Леви.

«Даже не пытайтесь намеренно заразиться «омикроном». Ведь вы не знаете, окажется ли ваша иммунная система готова принять удар. », — написал врач в своем личном аккаунте в Twitter. Он добавил, что для многих болезнь все равно протекает крайне тяжело.

Медик уточнил, это омикрон не спасет от будущих вариантов вируса.

По данным Леви, переболев, пациент получит четыре недели иммунитета максимум. Вакцинация остается самой надежной защитой от COVID-19, заключил врач.

Ранее вирусолог Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн заявил, что повышенные риски повторного заражения «омикрон»-штаммом коронавируса не означают, что все начнут болеть по второму разу.э

Национальная статистическая служба Великобритании сообщила, что риск повторного заражения COVID-19 во время волны распространения штамма «омикрон» в Британии был в 16 раз выше, чем во время «дельты».

Результаты исследования показали, что в период с 2 июля 2021 года по 9 января 2022 года непривитые против коронавируса люди приблизительно в 2 раза чаще повторно заражались COVID-19, чем полностью привитые.