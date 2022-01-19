Мужчина случайно купил машину с лаской, которую не смог выгнать

Житель белорусского города Гродно купил машину, но воспользоваться ей не может из-за неожиданного обнаруженного внутри жителя. В салоне автомобиля поселилась ласка, пишет издание «Вечерний Гродно».

Покупка была сделана еще несколько дней назад.

Новый владелец авто Андрей увидел маленького хищника, когда ехал в Волковысский район. Во время движения животное выползло из-под панели по педалям.

После этого мужчина полностью открывал машину, чтобы ласка убежала. Но это не могло. Андрей связался со старым владельцем, скинул ему фото ласки, тот ответил, что видит животное впервые.

«Знакомые говорят, что лучше его не трогать — кусается. Может, у нее там гнездо или нора?» — поделился своими соображениями с изданием автовладелец.

В инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды указали, что ласки, как и хорьки, зайцы, куницы иногда встречаются в городской черте, но это случается не часто.

Возможно, в автомобиле оказалась самка, которая планируют выносить там детенышей. Обычно период рождения щенков у этого вида приходится на март, но из-за аномально высоких температур все могло сместиться.

Заместитель начальника инспекции Андрей Писанко предложил выгнать зверька запахом гари — для животных это тревожный сигнал. «Если ласка сама не уйдет, можно обратиться в МЧС», — заключил представитель ведомства.

Ласка в природе питается мелкими грызунами и птицами, а также пресмыкающимися и земноводными.

Ранее жительница Аляски Кристина Смит была в ванной, когда в помещение ворвался лось. Зверь проходил мимо и, видимо, решил проверить, что происходит в доме. Как рассказала американка, лось просунул морду в окно, но это было так неожиданно, что Кристина испугалась. Животное с любопытством начало осматриваться по сторонам, пока Смит снимала происходящее на телефон.