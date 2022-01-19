В Петербурге УК уничтожила созданный жителями арт-объект за 1 млн рублей

В Санкт-Петербурге управляющая компания уничтожила арт-объект музея «Керамарх», созданный тысячами жителей города. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъём».

Объект был создан в 2019 году из нескольких тысяч вылепленных петербуржцами плиток-гексагонов на фестивале «Оставь след».

«Это сделала управляющая компания. Они пустили арт-объект на распил. Никаких предупреждений нам не поступало. Мы просто столкнулись с фактом уничтожения объекта. Заявление в полицию написано», — заявили в музее.

Отмечается, что сохранился лишь земной шар, который делали художники. Только себестоимость объекта составляла не менее миллиона рублей, но у музея нет возможностей его восстановить. «Но арт-объект – это не только сумма материалов, это еще некая культурная ценность», — отметили в «Керамархе».

В управляющей компании не стали комментировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что полиция сняла с поезда в Москву художника Ивана Волкова, разместившего на Марсовом поле в Санкт-Петербурге арт-объект в виде гигантской фекалии. Художник иронизировал над плохой уборкой снега и льда в городе. Однако теперь полицейские возбудили уголовное дело по статье 244 УК РФ – за «циничное и безнравственное осквернение» мест захоронения умерших. На Марсовом поле покоятся многие известные большевики, рассказал «Газете.Ru» эксперт.