Теленок в Индии родился с третьим глазом на лбу и дополнительной парой ноздрей, пишет Daily Mail. Местные жители считают, что животное является воплощением индуистского бога Шивы.

Как сообщают СМИ, необычный теленок родился в штате Чхаттисгарх. Несмотря на аномалии, животное было признано здоровым — его жизнь вне опасности, поэтому к нему на ферму каждый день приезжают люди, чтобы увидеть парнокопытное воочию.

«Как только корова родила, мы подумали, что у теленка какая-то рана на лбу, прежде чем разглядели там глаз», — рассказал фермер Нирадж Чандел.

И хотя местные жители связывают рождение теленка с божеством, ветеринар Мадан Ананд считает, что причиной аномалии стал гормональный сбой.

«Это просто еще один случай уродства. Нет ничего общего с суевериями или верой», — прокомментировал специалист.

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