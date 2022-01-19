Телеведущий накричал на антипрививочников в прямом эфире

Телеведущий из Мексики прославился в соцсетях после того, как в прямом эфире накричал на антипрививочников, пишет Unilad.

Леонардо Швебель, ведущий на телеканале Teledario Guadalarjа, выступил с пламенной речью под закрытие своей программы. Мужчина на повышенных тонах упомянул, что количество больных с коронавирусом растет каждый день, но при этом есть люди, которые не хотят вакцинироваться, а потом и вовсе перешел на крик.

«Если ты противник прививок — ты идиот, надень тогда эту чертову маску», — выпалил ведущий.

Вскоре фрагмент в этим выступлением разлетелся по соцсетям.

Сам Леонардо не жалеет, что не смог сдержать эмоции в эфире. Ему все равно, что про него подумают люди. Кроме того, Швебель рассказал, что ему начали поступать анонимные угрозы, но мужчина считает, что поступил правильно.

«У нас нет адекватной системы вакцинации, и мы боремся друг с другом», — заключил он.

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