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В Комсомольске-на-Амуре мужчина погиб при столкновении со скорой

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Комсомольске-на-Амуре произошла смертельная автокатастрофа с участием машины скорой помощи. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Авария произошла ночью. На Северном шоссе водитель автомобиля Nissan на высокой скорости по невыясненным пока обстоятельствам врезался сзади в Toyota Corolla.

От удара сзади машина вылетела на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение со скорой.

Внутри кареты скорой помощи не было пациента, только врачи и водитель, которые возвращались с вызова.

В результате столкновения водитель Toyota Corolla погиб на месте. Его тело спасателям пришлось вырезать из искореженного автомобиля. Шофер скорой и фельдшер получили ушибы и сотрясения, другой врач госпитализирован с переломом голени.

Водитель Nissan не пострадал.

6 января на Абельмановской улице в Москве произошла авария с участием машины скорой помощи, в результате погибла пациентка.

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