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Россиян предупредили об опасности обморожения даже при небольшом холоде

Спасатель МЧС Халилов: опасность обморожения есть даже при небольшом холоде

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Аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов заявил, что обморожение конечностей можно получить не только в морозную погоду. Об этом сообщает «радио Sputnik».

Халилов подчеркнул, что низкая температура является не единственным фактором, который способен привести к обморожению. Высокая влажность и сильный ветер увеличивают риск повреждения тканей, даже если на улице не холоднее нуля градусов.

«Мы боимся не столько низкой температуры, сколько ветра и влажности, потому что они сильно влияют на то, как быстро мы начнем замерзать и обмораживать конечности», — рассказал спасатель.

По его словам, наибольшей опасности подвергаются те части тела, которые остаются открытыми. В них может произойти спазм сосудов, который и приводит к обморожению. В первую очередь могут пострадать пальцы рук и ног. Также обморожению подвержены уши, и нос.

Чтобы избежать этого, Халилов советует тщательно одеваться: иметь хорошую не тесную обувь с теплой стелькой, защиту рук и головной убор.

Ранее хирург и кардиолог Владимир Хорошев заявил, что чрезмерное утепление в холодную погоду повышает риск тромбоза.

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