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В ВОЗ заявили о резком росте заболеваемости COVID-19 в мире

ВОЗ сообщила о росте заболеваемости коронавирусом в мире на 20% за неделю

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Denis Balibouse/Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что более 18 млн человек заразились коронавирусной инфекцией за минувшую неделю в мире, что представляет собой новый антирекорд за все время пандемии. Об этом сообщает ТАСС.

В организации подчеркнули, что число выявленных случаев инфицирования выросло по сравнению с предыдущими семью днями на 20%. При этом, количество летальных исходов увеличилось на 4% и превысило 45 тысяч случаев.

В общей сложности поступили сообщения о заражении 18 739 636 человек.
По данным ВОЗ на 18 января, в мире с начала пандемии было зарегистрировано 328 532 929 инфицированных и 5 542 359 умерших.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл ‎Райан заявил, что в мире на настоящий момент более половины людей вакцинировались от коронавируса.

«На данный момент, если мы посмотрим на все население мира, более половины людей получили две дозы вакцины. Но если мы посмотрим на Африку, то наш региональный офис заявляет о том, что там вакцинировано только 7% населения», — отметил Райан.

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