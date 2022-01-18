В ВОЗ сообщили, что ожидают из России дополнительные данные по «Спутнику V» в конце января

Всемирная организация здравоохранения ожидает в конце текущего месяца получить из России дополнительную информацию по вакцине «Спутник V» в рамках процедуры рассмотрения запроса на ее включение в список препаратов для экстренного применения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на женевскую штаб-квартиру ВОЗ.

В организации подчеркнули, что представители ВОЗ и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в конце ноября провели встречу, в ходе которой стороны обсудили вопрос о «необходимости дополнительных данных о качестве, безопасности и эффективности вакцин». В результате этой встречи большая часть данных была представлена в конце декабря 2021 года и в январе ожидается предоставление итоговых сведений.

Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис объяснила проверкой технологических процессов задержку с признанием «Спутника V». По ее словам, для включения в реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ запрашивает не только данные о безопасности и эффективности препарата, но и документацию по технологии производства, и именно проверка технологических процессов требует много времени.