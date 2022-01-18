Госдума одобрила пожизненное заключение для педофилов

Госдума на пленарном заседании приняла во II и III чтениях законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов, сообщает РИА «Новости». Уточняется, что законопроект окончательно одобрен нижней палатой парламента.

Законопроект об ужесточении уголовной ответственности для педофилов внесли в Думу в начале сентября прошлого года. Инициативу поддержало правительство. В конце декабря 2021-го депутаты одобрили законопроект в первом чтении.

В документе предлагается изменить 131 и 132 статьи УК. По действующим сейчас нормам педофил может получить в качестве максимального наказания пожизненное лишение свободы, если возраст жертвы меньше 14 лет. Законопроект предлагает распространить максимальное наказание на все случаи, когда жертва была несовершеннолетней, то есть, добавить случаи, когда ей было от 14 до 18 лет.

Авторы инициативы также предложили осуждать пожизненно тех, кто уже был осужден за сексуальные преступления против детей. Кроме того, депутаты предлагают пожизненное заключение виновным в преступлении, в котором пострадали больше одного ребенка, или если насилие в отношении несовершеннолетних было сопряжено с другими тяжкими преступлениями. Также в Госдуме предложили расширить применение пожизненного срока для педофилов. Уточняется, что пожизненное заключение будет грозить за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних вне зависимости от их возраста.

Один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак пояснял, что законодательство надо изменить, потому что сейчас оно почти всегда дает педофилам второй шанс.