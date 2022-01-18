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В Приморье пьяный водитель протащил полицейского и врезался в стену

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ГИБДД

В Приморье пьяный водитель протащил за машиной инспектора ДПС. Правоохранитель вместе с напарником преследовали его за проезд на «красный свет». После этого уходящий от погони врезался вместе с полицейским в стену. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на краевое УМВД РФ, инспектор ДПС госпитализирован.

Инцидент произошел в городе Находке. Nissan проехал на запрещающий сигнал светофора. Сотрудники ДПС начали преследование, на неоднократные требования полицейских остановиться водитель сначала не реагировал.

Затем Nissan остановился. К нему подбежал один из инспекторов и открыл дверь, чтобы заблокировать дальнейшие неправомерные действия водителя. Но нарушитель нажал на газ и поехал, протащив сотрудника полиции несколько метров. Проезд закончился ударом автомобиля о стену дома, инспектор был ранен.

Водитель попытался скрыться на авто, но заехал в тупик, здесь он был задержан сотрудниками полиции. Нарушителю оказалось 20 лет, это был местный житель, который вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку, оказал сопротивление при задержании.

Ранее сообщалось, что московский школьник-наркокурьер на каршеринговом автомобиле сбил полицейского.

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