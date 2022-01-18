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В Москве в среду ожидаются снег, гололедица и до -4°C

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Валерий Шарифулин/ТАС

В среду в столице будет облачно, ожидаются небольшой снег и гололедица, температура воздуха может опуститься до -4°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха будет колебаться в интервале от минус 2 до минус 4 градусов. С наступлением ночи может похолодать до -12°C.

Ветер в Москве будет дуть с Севера, его скорость составит 5–10 м/с с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление будет равняться 743 мм рт. ст.

Ранее Гидрометцентр продлил до 19 января «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы.

Ранее научный руководитель центра Роман Вильфанд заявил, что в России — везде, кроме Чукотки — не будет крещенских морозов. По его словам, в ночь, когда православные христиане празднуют Крещение, местами климатическая норма будет превышена на 16 градусов.

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