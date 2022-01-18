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В Роспотребнадзоре рассказали, как быстро «омикрон» проникнет в регионы России

Специалист Роспотребнадзора Горелов ожидает, что «омикрон» проникнет в регионы России за пару недель

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Global Look Press

В Москве и области, а также Санкт-Петербурге новый «омикрон»-штамм коронавируса постепенно вытесняет «дельта»-вариант, и за пару недель он может начать распространение в других регионах. Об этом заявил газете «Известия» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По его словам, сейчас в европейской части России наблюдается одна ситуация, а за Уралом — другая. Так, по мере приближения к Дальнему Востоку одним из основных штаммов является «дельта», который в эти регионы «дошел с опозданием», пояснил он.

«От двух недель. Быстро, потому что каникулы завершились тем, что к нам из 20 стран привезли «омикрон». Были страны-лидеры, из которых привозили больше или меньше, но разлетелись-то они везде. Сейчас ввоз из-за границы уже не ключевой источник, есть распространение инфекции внутри страны, штамм появился в популяции», — ответил Горелов на вопрос о том, как быстро новый штамм проникнет в регионы.

Представитель Роспотребнадзора также считает, что какое-то время оба варианта могут циркулировать совместно. Кроме того, он прогнозирует, что распространение нового штамма может привести к «шестизначным» цифрам по уровню заражений.

«Он минимум в три раза заразнее, остается фактом. Поэтому шестизначные цифры заражений ежедневно — это скорые реалии. На пике «дельты» у нас был прирост в 40 тыс. с небольшим. Если «омикрон» в три раза более заразный, цифра будет шестизначная», — пояснил Горелов.

Ранее вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн не согласился со словами представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, заявившей что штамм коронавируса «омикрон» менее опасен, чем предыдущие варианты. Он ожидает, что летальность останется примерно на том же уровне.

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