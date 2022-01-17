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В Новосибирске загорелся пассажирский автобус

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РИА «Новости»

В Новосибирске загорелся пассажирский автобус, в настоящее время пожар локализован. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по региону.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел утром 17 января около 7:00 по местному времени (03:00 мск) на улице Немировича-Данченко. По предварительным данным, пострадавших нет.

По информации регионального главка МЧС, сообщение о пожаре поступило чуть раньше — в 06:50 по местному времени. Из автобуса самостоятельно эвакуировались 35 человек.

На месте происшествия работают следователи, а также сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области. По факту случившегося проводится доследственная проверка. Причина возгорания не уточняется, она будет названа позднее.

Ранее в Хабаровске возле торгового центра загорелся переполненный людьми автобус. После сообщения о возгорании на место незамедлительно были направлены два пожарных подразделения.

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