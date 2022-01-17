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На Камчатке оленевода-педофила приговорили к 13,5 годам тюрьмы

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На Камчатке оленеводу-педофилу вынесли приговор за особо тяжкое преступление пятилетней давности, сообщает агентство «Кам 24».

В краевом следственном управлении сообщили, что 31-летнему жителю села Эссо вынесли приговор — 13 лет и 6 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год. В 2016 году мужчина совершил действия сексуального характера в отношении восьмилетних девочек, находясь в палатке на территории оленеводческого звена.

«Изнасиловал и совершил иные действия сексуального характера в отношении одной из малолетних, а также совершил эпизод иных действий сексуального характера в отношении другой девочки», — рассказали в СК.

Подсудимый признал вину.

Судом также удовлетворены гражданские иски в счет компенсации морального вреда потерпевших в размере 500 тыс. рублей для каждой.

Ранее в СК заявили, что дети все чаще становятся жертвами педофилов в интернете. В России за девять месяцев прошлого года суд признал потерпевшими по таким делам более 1000 детей.

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