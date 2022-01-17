Еще несколько самолетов ВКС России возвращаются из Казахстана

В Минобороны РФ заявили, что еще несколько самолетов с российскими миротворцами, выполнившими задачи в составе коллективных сил ОДКБ в Казахстане, вылетели из Алма-Аты в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

«Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России доставят личный состав и технику подразделений ВДВ, выполнивших задачи в составе коллективных миротворческих сил ОДКБ, на аэродромы Восточный в Ульяновской области и Чкаловский в Московской области», — заявили в ведомстве.

На перечисленных аэродромах будет организована торжественная встреча с участием командования соединений ВДВ и членов семей прибывших миротворцев.

Накануне в Министерстве обороны заявили, что все 19 самолетов военно-транспортной авиации ВКС России с миротворцами и техникой прибыли из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский.

В начале 2022 года в Казахстане начались массовые протесты, впоследствии переросшие в беспорядки, причиной которым стало резкое повышение цен на газомоторное топливо. Протестующие выдвинули ряд требований к властям, в частности в казахстанском Жанаозене потребовали смены режима, проведения народных выборов акима каждой области и города и возвращение Конституции 1993 года. Власти частично удовлетворили требования митингующих. Так, они ввели на полгода госрегулирование цен на ключевые товары, в том числе на топливо.