Гинцбург предупредил, что тактика «живой вакцины» может привести к гибели людей

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что любой штамм коронавируса, не только «омикрон», может стать «живой вакциной», но такая «вакцинация» может иметь негативные последствия. Слова Гинцбурга приводит ТАСС.

По его словам, «живой вакциной» может стать не только «омикрон», но и все существующие штаммы, если человек перенес болезнь «на ногах».

«Но никто не скажет, какие будут последствия такой «вакцинации», в отличие от вакцинации «Спутником», безопасность которого давно доказана. Потому что осложнения от живой вакцины бывают разные, вплоть до летальных исходов», — сказал ученый.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил что штамм COVID-19 «омикрон» может стать последней мутацией вируса перед уходом в другую популяцию. По его словам, в России не следует вводить новые ограничительные меры, так как новый штамм может использоваться как «живая вакцина» и вытеснить предыдущие, более опасные варианты вируса.