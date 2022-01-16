Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Премьер-министр Сербии о депортации Джоковича: думаю, что это решение скандальное 22:33
Вдову Градского ограбили на 100 млн рублей 22:29
Салливан анонсировал дальнейшие дипломатические шаги США в переговорах с РФ 22:26
Тренер «Ванкувера» назвал способ, который поможет сдержать Овечкина 22:24
Экс-игрок «Рубина»: мне было все равно, сколько я играл... 22:08
Австрия анонсировала введение обязательной вакцинации от COVID-19 21:59
Российский боксер рассказал, как он одолел Александра Усика 21:43
В США пообещали ответить в случае причастности России к кибератакам... 21:41
В Магнитогорске пенсионерка не смогла выбраться, провалившись под пол церкви 21:37
Президент Сербии о ситуации с Джоковичем: власти Австралии унизили сами себя 21:24

Стала известна личность захватившего заложников в синагоге Техаса

ФБР сообщило, что захвативший заложников в синагоге Техаса был гражданином Великобритании

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Brandon Wade/AP

ФБР назвало имя мужчины, который ранее захватил четырех заложников в синагоге в американском городе Колливилль (штат Техас). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление городской полиции.

По данным правоохранителей, захватчиком был 44-летний гражданин Великобритании Малик Фейсал Акрам.

«ФБР продолжит сбор доказательств», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в настоящее время отсутствуют свидетельства того, чтобы кто-либо еще принимал участие в организации нападения.

Вечером 15 января стало известно, что в синагоге Beth Israel в Колливилле мужчина захватил четырех заложников. Инцидент транслировался в прямом эфире.

Мужчина потребовал освободить свою сестру-террористку. Сообщается, что женщина, о которой идет речь, была осуждена на 86 лет за покушение на убийство военнослужащих США. Ее содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл в Техасе. Позже адвокат осужденной за терроризм в США Аафии Сиддики опровергла сообщения о том, что напавший является братом ее подзащитной.

Как отмечал губернатор Техаса Грэг Эбботт, все заложники были освобождены, они не пострадали. В результате спецоперации захватчик был убит.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть