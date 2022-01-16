Стала известна личность захватившего заложников в синагоге Техаса

ФБР назвало имя мужчины, который ранее захватил четырех заложников в синагоге в американском городе Колливилль (штат Техас). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление городской полиции.

По данным правоохранителей, захватчиком был 44-летний гражданин Великобритании Малик Фейсал Акрам.

«ФБР продолжит сбор доказательств», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что в настоящее время отсутствуют свидетельства того, чтобы кто-либо еще принимал участие в организации нападения.

Вечером 15 января стало известно, что в синагоге Beth Israel в Колливилле мужчина захватил четырех заложников. Инцидент транслировался в прямом эфире.

Мужчина потребовал освободить свою сестру-террористку. Сообщается, что женщина, о которой идет речь, была осуждена на 86 лет за покушение на убийство военнослужащих США. Ее содержат на военно-воздушной базе Карсуэлл в Техасе. Позже адвокат осужденной за терроризм в США Аафии Сиддики опровергла сообщения о том, что напавший является братом ее подзащитной.

Как отмечал губернатор Техаса Грэг Эбботт, все заложники были освобождены, они не пострадали. В результате спецоперации захватчик был убит.