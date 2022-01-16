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В Магнитогорске пенсионерка не смогла выбраться, провалившись под пол церкви

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Телеграм-канал Челябинск | Интересное | Новости

В Магнитогорске 70-летняя женщина провалилась в дыру в церковном полу и застряла, после чего ей понадобилась помощь региональных спасателей. Об этом сообщается на странице поисково-спасательной службы Челябинской области во «ВКонтакте».

Отмечается, что деревянный пол был частично разобран, потому что в церкви идет ремонт. Пенсионерка не смогла выбраться сама, поэтому ей на помощь пришли спасатели.

«Возраст, старая травма ноги, боль, испуг не позволили ей самостоятельно выбраться из плена. Оказавшиеся рядом женщины также оказались бессильны, однако они смогли обратиться за помощью к спасателям», — говорится в сообщении.

Ранее в США вор застрял в дымоходе дома, который хотел ограбить. По информации газеты New York Post, рано утром в полицию позвонили жители дома, сообщившие, что в дымовой трубе при попытке проникнуть в жилище застрял мужчина. Приехавшие на место полицейские вызвали спасателей.

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