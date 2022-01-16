Депутат Хамзаев пояснил, зачем нужно запрещать продажу спиртного по выходным

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев, который руководит проектом «Трезвая Россия», объяснил в разговоре с телеканалом RT свою инициативу запретить продажу алкогольных напитков в выходные дни.

По его словам, россияне злоупотребляют спиртным, что провоцирует высокую преступность, низкую рождаемость и, как следствие, проблемы в экономике страны.

Кроме того, алкоголь подрывает здоровье граждан, добавил Хамзаев.

«Надо понимать, что в тех правильных шагах, которые государство и общество в целом делают... не экономические интересы, а вопросы, связанные со здравоохранением, защитой. Потому что алкоголь — это сильнейший уничтожитель иммунитета», — сказал он.

Парламентарий отметил, что действующий запрет торговли спиртным после 23.00 привел к уменьшению количества правонарушений — особенно по ночам.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала предложение Хамзаева о поднятии возрастного ограничения для продажи алкогольной продукции.