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Москвичей предупредили о крещенских морозах

Сотрудник центра погоды «Фобос» Тишковец: в Москве на Крещение ударят не экстремальные морозы

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал в Instagram о том, что в столичный регион к 19 января придут несильные морозы.

«На Крещение, как и полагается, ударят морозы, но не экстремальные! В ночное время в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится, эхом уходящего циклона кое-где (преимущественно на юге, юго-востоке и востоке) еще отзовется скоротечный снег. Ветер будет задувать с севера, по скорости 4-9 м/с», — сказал Тишковец.

Метеоролог подчеркнул, что на севере Подмосковья температура воздуха снизится до -20°C, однако по ощущением будет холоднее на 4-5°C.

По его словам, в понедельник, 17 января, столичный регион накроет мощный североатлантический циклон, который спровоцирует снегопады средней интенсивности и метели, снижающие видимость до нескольких километров.

«Показания барометров рухнут до 725 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы. Выпадет до 5 мм осадков, сугробы подрастут с 29 до 31-32 см. Ветер в порывах будет достигать 15 м/с», — отметил эксперт.

Ранее в центре погоды «Фобос» заявили, что в Москве на следующей неделе ожидаются крещенские морозы и обильные осадки.

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