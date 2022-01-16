Россиянам объяснили разницу между апатией и депрессией

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Психолог Иван Карнаух рассказал о признаках депрессии и апатии

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Психолог Иван Карнаух рассказал, что депрессия — это состояние, с которым человек не справится без помощи специалиста, в отличие от апатии, которая напрямую зависит от сезона. Об этом сообщает URA.RU.

«Депрессия — это клиническое состояние, ее видно невооруженным глазом. Человеку очень сложно жить, ничего не хочется, весь день лежит, аппетит падает, жизнь не мила. Человек считает, что это навсегда. Иногда это путают с временным нарушением, которое бывает на севере очень часто. Ученые давно связали это с солнечными днями», — рассказал Карнаух.

Он отметил, что люди не просто так боятся темноты, ведь когда она длится достаточно долго, то заставляет человека пугаться всех сложностей, которые он может придумать сам себе. Уже они, в свою очередь, вызывают тревогу, страх и дальнейшее ощущение, что жизнь кончается. Психолог отметил, что у здоровых людей это может быть сезонным состоянием.

Ранее ученые выяснили, что у мужчин и женщин сильно отличается протекание депрессии. Исследователи отметили, что среди женщин это заболевание встречается в два раза чаще, также отличаются симптомы и реакция на антидепрессанты.

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