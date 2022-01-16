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В Раде пожаловались на «глубокую маргинализацию» Украины

Депутат Рады Волошин: «глубокая маргинализация» Украины стала следствием бездействия власти

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Global Look Press

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил в Facebook, что политика украинских властей привела к «глубокой маргинализации» страны на международной арене.

«Как только об Украине стали говорить без Украины, сразу выявилась глубокая маргинализация нашей страны на международной арене. За последние годы мы не выступили ни с одним собственным и, главное, реалистичным планом урегулирования конфликта на Донбассе, урегулирования отношений с Россией и снятия тем самым этой линии напряжения, грозящей глобальным конфликтом», — написал политик.

По его словам, Украина находилась «в центре», потому что была и остается «проблемой», но не является при этом «игроком», поэтому «так рефлексивно выглядит лента новостей украинских СМИ: все события происходят за пределами национальных границ», а от руководства страны не поступает никаких сообщений о принятии ключевых решений. Кроме того, подчеркнул парламентарий, Украиной интересуются на Западе только ради статуса «защитника Украины».

Ранее украинские эксперты заявили, что «за Украину никто воевать не будет».

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