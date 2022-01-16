В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в выходные

Член комитета Государственной думы России по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев заявил о необходимости ограничения продажи алкогольной продукции в магазинах в выходные дни. Об этом сообщает URA.RU.

«Действительный объем потребления алкоголя в России чрезмерно высок, и это сказывается негативно по всем социальным направлениям. Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран. Только в барах можно, а в магазинах нельзя», — рассказал парламентарий.

По его словам, также следует поднять возрастные ограничения по продаже алкогольной продукции с 18 до 21 года. Хамзаев утверждает, что это принципиально важно для страны с точки зрения «обороноспособности и выживания нации».

Депутат добавил, что выступает против полного запрета алкоголя, ведь это может вызвать рост продаж суррогатов.

Ранее замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов заявил, что если алкогольные магазины вынести за пределы населенных пунктов, то рынок алкоголя может просто уйти в «подполье».