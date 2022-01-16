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Тысячи жителей Мали вышли на митинг в поддержку России

В Мали прошли митинги в поддержку сотрудничества с Россией

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Жители Мали вышли на митинг в поддержку России и сотрудничества между странами, сообщает РИА «Новости».

По словам участника демонстрации, главы «Организации молодых руководителей» Шейха Умара Сумано, в столице страны Бамако в митингах приняли участие тысячи человек, а в Мали и в качестве поддержки в других странах, а именно в США и Франции, на митинги вышли около 3-4 млн человек.

Сумано отметил, что сначала акция была спонтанной и малийцы протестовали против санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Представитель протестующих заявил, что малийцы считают, что Россия может помочь разрешить накопившиеся в стране проблемы. Митингующие вышли на центральную площадь столицы и других городов с плакатами, на которых, в частности, они написали на французском «Спасибо, Россия». Между тем источником своих проблем в Мали считают Францию.

«Многие в Мали считают, что решение может прийти из России. Говорят, что многие малийцы обучаются в России, Россия поддерживает армию Мали...» — рассказал Сумано.

Он также подчеркнул, что благодаря России «малийская армия очень быстро стала более мощной и конкурентоспособной».

Несколько дней назад страны ЭКОВАС ввели жесткие санкции против Мали: альянс решил заморозить активы страны в Центральном банке государств Западной Африки (BCEAO), а также закрыть границы и приостановить коммерческие операции со страной, за исключением продажи медицинских товаров и товаров первой необходимости. Меры поддержали США и Франция. В ответ на действия ЭКОВАС власти Мали закрыли границы со странами объединения, за исключением Гвинеи.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает контакты со многими странами по военной линии, в том числе и с государствами Африки, однако военных от России в Мали нет и каких-либо переговоров по данной теме не предполагалось.

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