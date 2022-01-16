Кардиологи рассказали, когда повышается риск сердечных приступов

Кардиологи Британского фонда сердца выяснили, что в холодную погоду риск спазма сосудов, скачков артериального давления и сердечных приступов повышается. Об этом сообщает Daily Express.

По данным ученых, на холоде кровеносные сосуды сужаются, что повышает кровяное давление и может привести к блокировке артерий, питающих кровью сердце или мозг.

По этой причине зимой количество сердечных приступов увеличивается, отметили эксперты.

Ранее ученые выяснили, как часто люди умирают от остановки сердца во время полового акта.

Врачи проанализировали данные о почти 7000 человек, умерших от внезапной остановки сердца в период с 1994 по 2000 год, зарегистрированных в центре сердечных патологий при Больнице Святого Георгия, который специализируется на подобных случаях. Все тела при поступлении тщательно изучались на наличие токсинов и других возможных некардиологических факторов.