Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
«С опозданием»: теннисист Карацев прокомментировал свою победу на турнире... 08:49
Экономист рассказал, как предсказать падение рубля 08:49
Медведева отреагировала на выступление российских фигуристок на чемпионате... 08:40
В Британии врачи назвали природное средство от похмелья 08:36
Тысячи жителей Мали вышли на митинг в поддержку России 08:35
Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Даллас» 08:26
В Германии назвали время запуска «Северного потока – 2» 08:25
В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя в выходные 08:15
Мужчина, захвативший заложников в техасской синагоге, погиб 08:02
Трамп заявил, что фейки о связах с Россией усложняли ему работу в Белом... 07:52

Кардиологи рассказали, когда повышается риск сердечных приступов

Британские кардиологи: холодная погода повышает риск сердечных приступов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Кардиологи Британского фонда сердца выяснили, что в холодную погоду риск спазма сосудов, скачков артериального давления и сердечных приступов повышается. Об этом сообщает Daily Express.

По данным ученых, на холоде кровеносные сосуды сужаются, что повышает кровяное давление и может привести к блокировке артерий, питающих кровью сердце или мозг.

По этой причине зимой количество сердечных приступов увеличивается, отметили эксперты.

Ранее ученые выяснили, как часто люди умирают от остановки сердца во время полового акта.

Врачи проанализировали данные о почти 7000 человек, умерших от внезапной остановки сердца в период с 1994 по 2000 год, зарегистрированных в центре сердечных патологий при Больнице Святого Георгия, который специализируется на подобных случаях. Все тела при поступлении тщательно изучались на наличие токсинов и других возможных некардиологических факторов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть