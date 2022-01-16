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В Обнинске парень сделал сальто и умер, не дождавшись помощи врачей

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РИА «Новости»

СК возбудил уголовное дело после того, как 18-летний парень в Обнинске неудачно сделал сальто, прыгая с ограждения около подъезда, и умер, не дождавшись помощи врачей. Об этом сообщает Obninsk.Name.

По данным издания, во время прыжка юноша ударился грудной клеткой о перила. Дома у него начались сильные боли. В больнице ему сделали рентген и УЗИ, но никаких травм не нашли и отправили домой.

На следующий день парню стало хуже и он скончался до приезда скорой помощи. Вскрытие показало, что у него была травма тонкого кишечника и внутрибрюшное кровотечение.

СК возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих процессуальных обязанностей».

Ранее пятеро детей погибли в Австралии, когда сильный порыв ветра снес надувной батут-замок, сообщает Sydney Morning Herald.

Несчастный случай произошел на острове Тасмания во время празднования окончания учебного года в одной из начальных школ. Порыв ветра поднял батут на несколько метров от земли, с высоты до десяти метров дети упали на землю.

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