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В Магаданской области рыбаков на льдине унесло в открытое море

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Льдину с рыбаками оторвало от берега в районе села Балаганное в Магаданской области. Об этом сообщает MagadanMedia.

Восемь человек и два автомобиля дрейфуют на льдине, которая раскололась пополам. Три человека остались на одной половине, еще пятеро и их автомобили — на другой.

Позже стало известно, что рыбаков благополучно доставили на берег. Их спасли сотрудники пожарно-спасательного центра Магаданской области, которые на лодке доставили мужчин обратно на сушу.

Ранее сообщалось, что на Москве-реке спасатели сняли с отколовшейся льдины двух велосипедистов. Молодые люди сначала отказывались сходить со льдины, но после уговоров перешли на спасательное судно.

Полицейские, которые прибыли на поисково-спасательную станцию «Кожухово», провели профилактическую беседу с велосипедистами-экстремалами. Как люди оказались на льдине, не уточняется.

До этого на Сахалине спасатели эвакуировали на берег 12 рыбаков-любителей, которых уносило в Охотское море на отколовшейся льдине. В спасательной операции принимали участие 29 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 14 человек, 5 единиц техники.

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