В метро Нью-Йорка женщину столкнули под поезд

Пассажирку метро в Нью-Йорке столкнули под поезд на станции возле Таймс-сквер, она погибла. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, подозреваемый арестован. Он столкнул 40-летнюю женщину с платформы перед приближающимся поездом. Как отметили полицейские, мужчина сначала хотел столкнуть другую пассажирку.

Отмечается, что подозреваемый является бездомным, до этого у него были проблемы с законом.

Ранее сообщалось, что пассажир упал на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. По данным источника агентства, пассажир упал под пребывающий поезд на станции «Улица Академика Янгеля» около 14.05 мск. Мужчину удалось спасти.

Для спасения пассажира было отключено напряжение контактного рельса и прервано движение на участке «Улица Академика Янгеля» — «Бульвар Дмитрия Донского». В настоящее время движение на линии метро вводится в график.

Это второй за день случай падения пассажира под прибывающий поезд в столичном метро. Утром 7 декабря человек упал под прибывающий поезд на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии метро. Было приостановлено движение от станции «Щелковская» до станции «Партизанская».