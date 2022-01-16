Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Терапевт рассказала о неожиданном симптоме «омикрона» 02:39
Президент Украины обратился к уволенному из «Дженоа» Шевченко 02:34
В ФФККР отреагировали на триумф российских фигуристок на ЧЕ 02:16
Псаки: Байдена проинформировали о захвате заложников в синагоге в Техасе 02:06
«Утритесь, мрази»: тренер группы Тутберидзе о медалях российских фигуристок... 01:57
В Магаданской области рыбаков на льдине унесло в открытое море 01:56
В России начались испытания новой вакцины от коронавируса 01:40
Российский фигурист рассказал о проблемах со здоровьем после избиения 01:37
Овечкин прервал свою безголевую серию в НХЛ 01:15
Под Челябинском пропали два ребенка 01:14

В метро Нью-Йорка женщину столкнули под поезд

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Eduardo Munoz/Reuters

Пассажирку метро в Нью-Йорке столкнули под поезд на станции возле Таймс-сквер, она погибла. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, подозреваемый арестован. Он столкнул 40-летнюю женщину с платформы перед приближающимся поездом. Как отметили полицейские, мужчина сначала хотел столкнуть другую пассажирку.

Отмечается, что подозреваемый является бездомным, до этого у него были проблемы с законом.

Ранее сообщалось, что пассажир упал на рельсы на Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена. По данным источника агентства, пассажир упал под пребывающий поезд на станции «Улица Академика Янгеля» около 14.05 мск. Мужчину удалось спасти.

Для спасения пассажира было отключено напряжение контактного рельса и прервано движение на участке «Улица Академика Янгеля» — «Бульвар Дмитрия Донского». В настоящее время движение на линии метро вводится в график.

Это второй за день случай падения пассажира под прибывающий поезд в столичном метро. Утром 7 декабря человек упал под прибывающий поезд на станции «Первомайская» Арбатско-Покровской линии метро. Было приостановлено движение от станции «Щелковская» до станции «Партизанская».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть