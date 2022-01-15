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В РПЦ оценили предложение отменить концерты Линдеманна в России

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Следует ограничивать не только деятельность иностранных исполнителей, творчество которых носит деструктивный характер, но следить за ситуацией на отечественной сцене. Такое мнение высказал изданию «Секрет фирмы» первый проректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков, комментируя предложение главы патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ запретить запланированные в России концерты солиста Rammstein Тилля Линдеманна из-за пропаганды абортов и ненависти к детям.

«Нравственное здоровье напрямую связано с национальной безопасностью РФ. С точки зрения сохранения нравственного здоровья мы вправе говорить о необходимости ограничения воздействия на молодое поколение деструктивных культурных, или лучше сказать, псевдокультурных, явлений. И я считаю вполне возможным, при внимательном рассмотрении, вводить ограничения, опираясь на опыт и здравый смысл, — пояснил Щипков.

По его словам, в российской музыке и кино существуют «проблемы, которые носят разрушительный и деструктивный характер», и их также необходимо ограничивать.

В Московской патриархии РПЦ изданию заявили, что вопрос пропаганды абортов стоит решать более комплексно.

«Мы считаем, что вопрос пропаганды абортов должен ставиться комплексно, а не только в связи с теми или иными художественными произведениями. До тех пор, пока у нас в публичном пространстве является возможной свободная пропаганда абортов, серьезно говорить о демографических изменениях не представляется возможным», — подчеркнули в патриархии.

Инициативу запретить концерты Линдеманна высказал председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ Федор Лукьянов. Он утверждает, что родительская общественность выступила против серии концертов певца, которая носит название «Я ненавижу детей».

Предстоящие концерты певца в Новосибирске и Москве были перенесены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

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