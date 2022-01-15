Мясников назвал продукты, приводящие к раку простаты

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил, что чрезмерное употребление молочных продуктов может привести к раку простаты у мужчин. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, существует множество научных работ, подтверждающих связь этих продуктов и болезни. Доктор отметил, что мужчинам не следует включать в свой рацион более 300 миллилитров молока.

«Повышенное количество кальция, которое поступает с молоком и молочными продуктами в организм, приводит к понижению витамина D», — пояснил Мясников.

Врач также добавил, что уровень витамина D в организме снижается, чтобы не возникала гиперкальциемия.

Ранее Мясников предупредил об опасности регулярного приема обезболивающих.

До этого Мясников назвал продукт, убивающий половину своих потребителей. А также специалист рассказал, какой популярный метод борьбы с похмельем является вредным для человека.