Врач рассказал о «последней серьезной атаке» коронавируса

Главный эпидемиолог Екатеринбурга, главный внештатный специалист по медпрофилактике минздрава Свердловской области Александр Харитонов заявил, что распространение «омикрон»-штамма станет последней «серьезной атакой» коронавируса. Интервью опубликовано на информационном портале региона.

Врач напомнил, что ранее уже произошло взаимодействие с «дельта»-штаммом и тогда «разного рода лжеспециалисты» грозились, что существующая вакцина с ним не справится, чего, однако, не произошло.

Эпидемиолог отметил, что «омикрон» будет не последней мутацией коронавируса, однако станет последней его серьезной атакой, так как в настоящее время против него уже выстроена «хорошая защита, стена».

«И высота этой стены зависит от нас с вами. Чем больше людей будет привито, чем лучше мы будем защищены, тем будет стена выше, и коронавирус будет терять свою силу», — подчеркнул Харитонов.

По его мнению, инфекциями можно управлять и этому эпидемиологи должны научиться — прежде всего посредством вакцинации, а также при своевременном выявлении больных, проведении противоэпидемических мероприятий, разобщении коллективов и др. Харитонов указал, что с COVID-19 можно будет «договориться» только при вакцинации 80-95% жителей.

«Абсолютных 100% у нас, конечно, никогда не будет: всегда есть люди, имеющие противопоказания. Однако среди тех, кто их не имеет, — однозначно 100%», — сказал специалист.

Ранее токсиколог Алексей Водовозов выразил мнение, что «омикрон»-штамм займет в мире доминирующее положение, однако до конца этого года переживет «падение». По его словам, в 2021 году то же самое произошло со штаммом COVID-19 «дельта». Медик также напомнил, что единственным способом снизить риск инфицирования коронавирусом является вакцинация.