В Севастополе обнаружили пропавшую в декабре школьницу

В Севастополе нашли 14-летнюю школьницу, которая пропала в конце декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Севастополю.

Подросток вышла из школьного автобуса 27 декабря и так и не вернулась домой.

Оперативники выяснили, что с тех пор она находилась в квартире 80-летнего жителя Гагаринского района. Пенсионер рассказал, что приютил школьницу после того, как она настойчиво об этом просила.

Как рассказала сама несовершеннолетняя, она не захотела возвращаться домой из-за внутрисемейных конфликтов и отсутствия взаимопонимания с матерью.

Сейчас девочка находится в социальном приюте для детей и подростков, там ей окажут необходимую помощь педагоги и психологи.

По предварительным данным УМВД, школьница не подверглась какому-либо преступлению.

В декабре по факту пропажи девочки следователи возбудили уголовное дело. Ее поисками занимались сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Крым».