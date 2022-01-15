Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Посол Казахстана оценил ситуацию с русофобией в стране 12:57
В Польше обвинили Россию в использовании «Северного потока —... 12:56
Врач рассказал о «последней серьезной атаке» коронавируса 12:48
Кондратюк: люди в чатах сами решат, заслуживаю ли я ехать на ОИ 12:43
В Москве выявлено 6555 новых случаев коронавируса 12:31
Россиян предупредили о новых схемах мошенничества с «Госуслугами» 12:25
Российская биатлонистка пожаловалась на отсутствие командного духа в сборной 12:20
Новак назвал условия для увеличения поставок российского газа в Европу 12:18
Тело полуторагодовалого ребенка с ножевыми ранениями нашли в Кисловодске 12:13
В России выявили суточный максимум зараженных коронавирусом с декабря 12:02

В Севастополе обнаружили пропавшую в декабре школьницу

УМВД: пропавшую в декабре школьницу приютил пенсионер из Севастополя

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

В Севастополе нашли 14-летнюю школьницу, которая пропала в конце декабря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Севастополю.

Подросток вышла из школьного автобуса 27 декабря и так и не вернулась домой.

Оперативники выяснили, что с тех пор она находилась в квартире 80-летнего жителя Гагаринского района. Пенсионер рассказал, что приютил школьницу после того, как она настойчиво об этом просила.

Как рассказала сама несовершеннолетняя, она не захотела возвращаться домой из-за внутрисемейных конфликтов и отсутствия взаимопонимания с матерью.

Сейчас девочка находится в социальном приюте для детей и подростков, там ей окажут необходимую помощь педагоги и психологи.

По предварительным данным УМВД, школьница не подверглась какому-либо преступлению.

В декабре по факту пропажи девочки следователи возбудили уголовное дело. Ее поисками занимались сотрудники МВД и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Крым».

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть