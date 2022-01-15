В Москве выявлено 6555 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки госпитализированы 879 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 509 пациентов, сообщает в Telegram-канале столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Всего в столице зафиксировано 6555 новых случаев коронавирусной инфекции, днем ранее в городе было 5 712 случав заражения. Выздоровели 2877 пациентов, всего число вылечившихся от инфекции увеличилось до 1 905 315.

Уточняется, что в Москве скончались 68 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирус.

По данным оперштаба, в России растет число заболевших COVID-19, так, за минувшие сутки в стране выявили еще 27 179 случаев заражения коронавирусом. Это максимальные данные с 19 декабря прошлого года: тогда было выявлено 27 967 заболевших.

Таким образом, численность заболевших COVID-19 в России достигла 10 774 304, за весь период пандемии зафиксировано 320 634 летальных исхода, выздоровели 9 835 884 человека.